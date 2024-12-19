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رياضة

قبل التعاقد مع وولفرهامبتون، كشف حساب فيتور بيريرا مع الشباب السعودي

فيتور بيريرا،فيتو
فيتور بيريرا،فيتو

أعلن فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، تعيين فيتور بيريرا مدربًا جديدًا له، بعد الاتفاق على عقد مدته عام ونصف العام مع المدير الفني البرتغالي.

بيريرا، كان مديرا فنيا لفريق الشباب السعودي،  والذي أعلن رحيله منذ ساعات استعدادا للانضمام لفريق وولفرهامبتون.

ماذا قدم فيتور بيريرا مع الشباب؟

ورحل بيريرا عن الشباب بعدما قاد الفريق العاصمي في 30 مباراة بكل البطولات، حقق خلالها 16 انتصارا مقابل 4 تعادلات و10 هزائم.

وسجل الشباب تحت قيادة المدرب البرتغالي 49 هدفًا في مقابل 29 استقبلتها شباكه.

ولم يحقق بيريرا أي انتصار على الرباعي الكبير وهم الهلال والنصر واتحاد جدة والاهلي باستثناء فوز وحيد في الموسم الماضي على حساب الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن الشباب يحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الخامس.

ويقود بيريرا وولفرهامبتون خلفًا لجاري أونيل، الذي أقيل من منصبه، عقب الخسارة الموجعة 1 - 2 أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، التي تركت الفريق الملقب بـ«الذئاب» متأخرًا بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان.

وولفرهامبتون يتعاقد مع فيتور بيريرا

وتوصل بيريرا (56 عامًا) لاتفاق على تدريب وولفرهامبتون بعقد ينتهي مع نهاية موسم 2025 - 2026، بعد أن وافق وولفرهامبتون على دفع تعويضات للنادي المنافس بالدوري السعودي للمحترفين.

ويقود فيتور بيريرا وولفرهامبتون أول مباراة مع فريقه الإنجليزي أمام ليستر سيتي، الأحد المقبل.

وفاز بيريرا بلقب الدوري في كل من البرتغال واليونان والصين، خلال مسيرته التدريبية الطويلة، وكان قريبًا من تولي تدريب إيفرتون الإنجليزي خلفًا للمدرب الإسباني رافاييل بينيتيز عام 2022.

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