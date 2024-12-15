الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

فريق بالدوري الإنجليزي يرغب في التعاقد مع مدرب الشباب السعودي

فيتور بيريرا، فيتو
فيتور بيريرا، فيتو

كشفت تقارير إنجليزية عن مفاجأة مدوية، حول رغبة أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد مع مدرب الشباب السعودي فيتور بيريرا.

وتعاقد نادي الشباب مع البرتغالي بيريرا في فبراير 2024، وحقق مع الفريق المركز الثامن في دوري روشن الموسم الماضي.

وهذا الموسم، يحتل الشباب المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، بعد أن حقق 7 انتصارات من 13 مباراة.

وولفرهامبتون يخطف فيتور بيريرا من الشباب السعودي 

نادي وولفرهامبتون الإنجليزي أعلن، اليوم الأحد، إقالة المدرب جاري أونيل بعد سلسلة نتائج بلا انتصارات جعلت الفريق يقبع في منطقة الهبوط وبفارق أربع نقاط عن نطاق الأمان.

ويحتل وولفرهامبتون المركز 19 في الترتيب برصيد 9 نقاط بعد خسارته 2-1 على ملعبه أمام إبسويتش تاون أمس السبت؛ مما رفع سلسلة هزائمه إلى أربع على التوالي في الدوري الممتاز، وحقق فوزين فقط خلال 16 مباراة هذا الموسم.

واستقبلت شباكه 40 هدفا وهو المعدل الأسوأ في الدوري الممتاز.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن وولفرهامبتون يتطلع لتعيين مدرب الشباب السعودي فيتور بيريرا، البالغ من العمر 56 عامًا، مدربا جديدا له.

وقالت الصحيفة: "وولفرهامبتون حدد بالفعل بديل جاري أونيل، وهو فيتور بيريرا حيث ترى الإدارة أن الرجل الذي يتولى حاليًا مسؤولية نادي الشباب السعودي، أنه الشخص المناسب".

وأضافت: "وولفرهامبتون مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي، خاصة أنه استطلع رأيه وحصل على موافقته".

واختتمت: "الأمور المادية لن يكون فيها أي خلاف، خاصة أن المدرب البرتغالي متحمس لتجربة تدريب الفريق بالدوري الإنجليزي".

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فيتور بيريرا الدوري الإنجليزي الممتاز الشباب السعودي وولفرهامبتون الدوري الانجليزي

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