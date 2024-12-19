حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين في عابدين

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس عاطلين لسرقتهما عطور وأجهزة كهربائية من داخل المساكن بعابدين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما كمية من (الأدوات والأجهزة الكهربائية- كمية من الملابس والزجاجات العطرية ومستحضرات التجميل – أجنة حديدية).

وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزتهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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