الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين في عابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس عاطلين لسرقتهما عطور وأجهزة كهربائية من داخل المساكن بعابدين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما كمية من (الأدوات والأجهزة الكهربائية- كمية من الملابس والزجاجات العطرية ومستحضرات التجميل – أجنة حديدية).

وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزتهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة الاجهزة الكهربائية سرقة المواطنين بأسلوب النشل نيابة وسط القاهرة نيابة وسط القاهرة الكلية مستحضرات التجميل

مواد متعلقة

بعد وصلة تعذيب، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في بولاق أبو العلا

تطور جديد بشأن اتهام الفنانة هالة صدقي بالنصب على مساعدتها

جنايات الفيوم الاقتصادية: براءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات والاتجار بالنقد الأجنبي

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في حلوان

حبس المتهم بدهس شاب بسيارة فى الخليفة

حبس عصام صاصا وشقيقه سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل

وصول مطرب المهرجانات دولا لمساندة صديقه عصام صاصا

تفاصيل تخفيف حكم حبس عصام صاصا إلى سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل و6 أشهر لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة.. المطرب ظهر بالبدلة الزرقاء.. وزوجته ترتدي الملابس السوداء
ads

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين خلال تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20-12-2024

منوعات

المزيد

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 حالات ينتهي فيها اللجوء وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

المزيد
الجريدة الرسمية