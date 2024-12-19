الخميس 19 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي في منطقة البحر المتوسط

جيش الاحتلال يتصدى
جيش الاحتلال يتصدى لصاروخ، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الخميس، عن اعتراض هدف جوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط قبل دخوله إلى أراضي إسرائيل.

جيش الاحتلال يتصدى لصاروخ فوق البحر المتوسط 

وقال أدرعي في بيان مقتضب عبر قناته على "تلجرام": "اعترض سلاح الجو قبل قليل هدفا جويا مشبوها في منطقة البحر المتوسط، وقد تم اعتراض الهدف قبل دخوله إلى أراضي الدولة".

وفي وقت سابق فجر الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط صاروخ في رمات غان وسط إسرائيل وقال في بيان: "بعد تحقيق أولي في سلاح الجو وفحص النتائج في موقع سقوط الصاروخ في المدرسة في رمات غان، يبدو أن الحديث يدور على الأرجح حول اعتراض جزئي للصاروخ الذي أُطلق صباح اليوم من اليمن، وقد تبين أن رأس الصاروخ هو الجزء الذي انفجر وتسبب بالأضرار".

العدوان الإسرائيلي على اليمن 

وفي المقابل، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسعا قبيل فجر، على منشآت في صنعاء والحديدة في اليمن، لكن هذا الهجوم لم يكن ردا على الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون قبل ذلك بوقت قصير، إذ إن مهاجمة أهداف في اليمن تم بعد استعدادات إسرائيلية لفترة طويلة.

واعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، تَمير هايمان، أن الهجوم في اليمن كان "رد فعل جديرًا ويشكل تصعيدا في الرد من جانب إسرائيل على إطلاق الحوثيين للصواريخ"، لكنه أشار إلى أن "هذا الهجوم ليس كافيا من أجل تغيير الواقع".

وتفيد التقديرات في إسرائيل بأن الدمار الكبير الذي لحق بمدرسة في مدينة رمات غان، كان نتيجة سقوط الرأس الحربي للصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، وليس كما ادعى الجيش الإسرائيلي، نتيجة سقوط شظايا صاروخ الاعتراض لمنظومة "حيتس".

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جيش الاحتلال البحر المتوسط إسرائيل إفيخاي أدرعى الحوثيون اليمن

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