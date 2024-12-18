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خارج الحدود

اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بعد استهدافها من جيش الاحتلال (فيديو)

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات جيش الاحتلال، استهدفت  فجر اليوم الأربعاء، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، مما أسفر عن اشتعال النيران داخل قسم العناية المركزة.

اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان

ومن جانبه قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية: "تفاجأنا بدخول الآليات والجرافات إلى محيط المستشفى الذي سبقه استهداف مخيف لمنازل المواطنين في محيطه وكنا نسمع إطلاق النيران والقذائف دون أن نتمكن من عمل شيء".

وأضاف أبو صفية  في فيديو مسجل من أمام القسم الذي ظهر الدخان ينبعث منه "جرى إطلاق النار بشكل مفاجئ وجنوني على المستشفى بكافة أنواع الأسلحة، وتعمد الاحتلال استهداف قسم العناية المركزة بإطلاق النيران تجاهه بشكل واضح".

الوضع في شمال قطاع غزة مأساوي 

وتابع: "قمنا بأعجوبة بإجلاء المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي من قسم العناية المركزة واشتعلت النيران داخله"، مشيرًا إلى أنه "القسم الوحيد الموجود في شمال قطاع غزة".

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ووصف أبو صفية الوضع في المستشفى، خاصة قسم العناية المركزة "بالكارثي جدًّا وأنه ما زال خطيرًا".

ولفت إلى أن "العاملين حاولوا إطفاء النيران بأدوات بسيطة، لا سيما أن المستشفى يعاني من نقص في المياه منذ 8 أيام عقب استهداف جيش الاحتلال الخزانات وشبكة المياه".

 

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غزة مستشفى كمال عدوان جيش الاحتلال أجهزة التنفس الصناعي

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