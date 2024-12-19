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العامة للبترول تنجح فى زيادة الإنتاج من خزان الأيوسين

تعظيم انتاجية خزان
تعظيم انتاجية خزان الايوسين،فيتو

نجحت الشركة العامة للبترول فى زيادة الإنتاج من خزان الإيوسين، باستخدام التنشيط بالحامض في خزان الإيوسين المعروف بكونه خزانا غير تقليدي.

وقد نجح فريق العمل في الشركة في استخدام طريقة جديدة لضخ الحامض، بنسب محددة في مسافات محددة وبتوجيه معين، وقد أدى ذلك إلى تعظيم انتاجية خزان الإيوسين في منطقة FF، ليرتفع إنتاج الإيوسين إلى إنتاج أولي تخطى الـ 700 برميل يوميا، بعد أن وصل إنتاجه على تلك المنصة البحرية إلى صفر. 

وأوضح المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة، أن هذا النجاح يرجع إلى التكامل التام بين الخبرات الموجودة في الشركة وبين استخدام التقنيات الحديثة، حيث قامت خبرات الشركة بتطوير بعض التسجيلات الكهربية والدمج بينها ليطورا تسجيلا جديدا - يعرف باسم الآي كور-  تم استخدامه لأول مرة في العالم في حقول الشركة العامة للبترول، وهو ما ساهم في فهم أفضل لطبيعة الخزانات، ومن ثم استخدام أمثل للتنشيط بالحامض، وتأتي قصة النجاح هذه لتفتح المجال إلى تكرارها لتعظيم الإنتاج من خزان الإيوسين، والذي يعد واحدا من أهم الخزانات التي تحتاج الشركات العاملة في قطاع البترول إلى الإنتاج منه.

 تصنيع بديل محلي لكاسر الاستحلاب المعالج للزيت الخام.

كما أكد المهندس محمد عبد المجيد أن الشركة حققت إنجازا آخر، حيث نجحت فى تطوير كاسر استحلاب محلي باستخدام مواد خام أغلبها محلية، حيث أثبت المنتج كفاءته في التجارب الحقلية بنسبة نجاح 100% مقارنة بالمنتج المستورد، مع تحقيق وفر مالي قدره خمسة عشر ألف جنيها للبرميل الواحد.

وتعد هذه الخطوة دعما كبيرا لتوجهات الدولة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث ُيتوقع أن يوفر المنتج أكثر من عشرين مليون جنيهًا سنويًا عند تعميمه بحقول الشركة بسيناء ويتضاعف هذا الرقم ليصل إلي خمسة وسبعين مليون جنيه عند استخدامه بجميع حقول الشركة، مع خطط لتوسيع استخدامه في الشركات الشقيقة، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

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