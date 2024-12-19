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وزارة الآثار تحسم الجدل: لا صحة لتأجير منطقة الأهرامات لليوتيوبر Mr Beast

وزير السياحة والآثار،
وزير السياحة والآثار، فيتو
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حقيقة تأجير الأهرامات، في ضوء ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast  بتأجير منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة للتصوير داخل المنطقة، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ما يتردد حول فكرة تأجير المنطقة يعد أمرًا غير منطقيًا وغير وارد بأي شكل من الأشكال

 

حقيق  قيام اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast  بتأجير منطقة أهرامات الجيزة 

 

 واوضحت الوزارة  أن هذا اليوتيوبر لم يقم بتأجير المنطقة وإنما ما حدث هو مجرد حصوله على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية، كما أنه قد انتهى من أعمال التصوير بالكامل ولم يتم غلق المنطقة خلال فترة التصوير كما أُشيع ولا حتى لساعة واحدة.

وأوضحت أن هذا التصوير جاء في ضوء قيام اليوتيوبر بتصوير سلسلة أفلام قصيرة (فيديويهات) داخل المنطقة وهو ما يعد ترويجًا سياحيًا لمصر ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على هذه المنطقة الأثرية وما بها من آثار وأسرار عن عراقة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية، وأن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية.

 

الضوابط المنظمة لهذا الشأن

كما قامت الوزارة بإتباع كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن، حيث كان يرافق اليوتيوبر وطاقم التصوير الخاص به أثريين من المنطقة طوال مدة التصوير للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعملية التصوير وبما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية وعدم الإخلال بأي شيء قد يضر بها.

وتُشير الوزارة أن منطقة الأهرامات كانت تعمل بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية، وأنه لم يتم غلق المنطقة خلال مدة تصوير اليوتيوبر كما أُشيع.

وتُهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي تفاصيل قد تساهم في إثارة البلبلة أو زعزعة الاستقرار العام.

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