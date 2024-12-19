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ثقافة وفنون

Dc تطرح أول تريلر رسمي لفيلم Superman

Superman، فيتو
Superman، فيتو

Superman، نشر جايمس جان رئيس شركة DC، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أول تريلر رسمي لفيلم SUPERMAN، المقرر طرحه في السينمات في ١١ يوليو ٢٠٢٥.

ووصلت مدة التريلر، لدقيقتين ونصف، تضمنت مشاهد مشوقة وقتالية لفيلم SUPERMAN. 

جيمس جان يكشف سبب تغير شكل بدلة SUPERMAN

 كشف جيمس جان رئيس شركة DC، للإنتاج السينمائي، سبب تغير بدلة سوبرمان الخاصة بـ هنري كافيل، في النسخة الجديد، التي يلعب بطولتها، ديفيد كورنسويت.

وأوضح جيمس جان في تصريحات صحفية، أن بدلة هنري كافيل، تعرضت للتمزق، أثناء اختبارات الشاشة لفيلم SUPERMAN، بنسخته الجديدة، فتم الاتفاق على استغلال تلك الفرصة وتغير شكل البدلة.

جيمس جان: ديفيد كورنسويت سيبهر الجمهور في Superman

 وعبر جيمس، عن انبهاره بالممثل  ديفيد كورنسويت، بعد رؤيته لقدرته التمثيلية في فيلمSuperman الجديد.

وأكد جيمس جان، في تصريحات إعلامية، إن ديفيد كورنسويت، سيبهر الجمهور بدور سوبرمان، قائلا:"لا أعتقد أن أحدًا يفهم حقًا، مدى موهبة هذا الرجل الدرامية، والكوميدية، والجسدية، سيدهش الجميع تمامًا، بدوره كـ سوبرمان".

 فيلم Superman الجديد، سيعرض بتاريخ 11 يوليو ٢٠٢٥ في صالات السينما. 

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DC تعلن انتهاء تصوير فيلم Superman، وهذا موعد العرض بالسينمات

وأعلن المخرج جيمس جن، رئيس شركة DC، عن انتهاء تصوير الفيلم المنتظر،  Superman بشكل رسمي، عبر نشر صورة له بصحبة طاقم عمل الفيلم، علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إكس، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 11 يوليو 2025.

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