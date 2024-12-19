الخميس 19 ديسمبر 2024
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اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف الخدمات للمشاركين في معرض “تراثنا” من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية، وكذلك لزوار المعرض من الجمهور الراغبين في الحصول على الخدمات للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو لتطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل.


 ويأتي ذلك في إطار تفعيل تعاون جهاز تنمية المشروعات مع الجهات الدولية الشريكة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تحقيق التنمية والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والفنية. 

بناء شراكة فنية استراتيجية

 وأوضح رحمي أن الخدمات المقدمة بالجناح تأتي بالتنسيق مع العديد من الجهات منها الوكالة الامريكية للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيدو والمركز الدولي لريادة الأعمال بالبحرين، وبدعم من صندوق التعاون الإسلامي، مما يمكن من بناء شراكة فنية استراتيجية تهدف لنقل خبرات كل دولة والاستفادة منها في تطوير قدرات وإمكانات أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تحسين جودة منتجاتهم. 

تعزيز قدرة المشروعات الحرفية

 وأشار رحمي إلى أن الخدمات المتنوعة واللازمة لتعزيز قدرة المشروعات الحرفية المشاركة في المعرض، متاحة من خلال جناح خدماتنا لتطوير الأعمال.

وأوضح أن الجناح يقدم خدماته بشكل مجاني للعارضين والجمهور.

 وأضاف رحمي أن الجهاز، وبالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات، قد قام بوضع رؤية متكاملة لدعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية.

 

مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم

من جانبه، قال الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز: إن جناح وحدة تطوير الأعمال التابعة للجهاز يضم عددا من الخبراء بالجهاز تم تدريبهم واعتمادهم من العديد من الجهات الدولية ذات الخبرات الواسعة في مجال تطوير الأعمال، ومنها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنهم يقدمون خدمات تسويقية تشمل استشارات فنية مجانية في مجالات التصميم والتطوير والإنتاج لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم، وتشمل هذه الخدمات تصميم شعار للعلامة التجارية للمشروع وإنشاء ومراجعة وتصميم المواقع الإلكترونية وإشراكهم في كبري منصات التجارة الإلكترونية.

مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات و"الهندية للصناعات" لتبادل الخبرات

تنمية المشروعات يتعاون مع المتحف المصري الكبير لتسويق منتجات معرض تراثنا

 وأشار عباس إلى أن الجهاز يهدف من خلال هذه الخدمات إلى تمكين أصحاب المشروعات والحرفيين من تطوير منتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية بالأسواق، مضيفا أن الجهاز لأول مرة يتيح لعملائه من أصحاب المشروعات إمكانية عرض منتجاتهم في بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير.

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معرض تراثنا باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة تراثنا مشروعات الصغيرة الوكالة الامريكية للتنمية المشروعات الحرفية

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