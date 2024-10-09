الوكالة الأمريكية للتنمية: 71 مليون دولار لمشروع تعزيز الأعمال الزراعية والقمح في مصر

قال برادلي بيسير مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية في مصر:ان الوكالة تعمل في مصر منذ عام ١٩٧٨ لدعم الاقتصاد المصري و الزراعة والمزارع، ومنذ عام ١٩٧٩ الي الان دعمنا قطاع الزراعة بمليار دولار بهدف تحسين الانتاجية وتطوير الزراعة خاصة في القمح وزراعات البستان.

المزارع الخبير ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية

وأضاف برادلي، أنه جرى دعم ٥٠٠ الف مزارع خلال تلك الفترة والتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية والمزارعين، كما تم تصدير ٦ مليارات من الحاصلات الزراعية ب ٣ مليارات دولار، وهذا العام هناك زيادة ١٤% في حجم الصادرات، لافتا إننا بصدد العمل في مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري مقدر تكلفته بـ٧١ مليون دولار.

جاء ذلك خلال عرض مشروع الغذاء للمستقبل تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، دور المزارع الخبير للقمح في الارشاد، بالتعاون مع وزارة الزراعه والجمعيات الزراعية والقطاع الخاص.

الإعلام شريك رئيسي في الزراعه

وأوضحت مي شوقي، مدير الاتصال بالمشروع، انه بات لدينا ٥٠٠ مزارع خبير في مجال زراعات القمح ومختلف الزراعات، وتقديم الدعم الفني الي ٢٥ الف ٢١٥ مزارع صغير، ونستهدف أن نصل لمليون مزارع خلال عامان.

وأكدت أن علي دور الإعلام الغير تقليدي للوصول الي العدد المستهدف وابراز دور المشروع في رفع كفأة وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، والعمل علي رفع مستوي المزارعين ومساعدتهم علي الانتاج للسوق المحلي والتصدير.

صوامع وزراعات مناخية ذكية

وأشار وليد سلام، مدير المشروغ،الي اننا نعمل في عده محافظات بالجمهورية،وساهمنا في زياده ملحوظه في إنتاجية القمح والتي وصلت البيت ٤٨.٨% زياده في الانتاح، كما تمكنا من زيادة الصادرات في محاصيل المانجو،العنب،الفاصوليا، الرمان، البصل وصلت قيمتها ٢٤ مليون ١٧٢ و٦٥٩ دولار.

وأضاف أنه جري مساعده ١٤ مؤسسه تمويل شريكه، وتوقيع ١٦٨ اتفاقية تعاون بين المشروع وجمعيات زراعية في ١٣ محافظة مختلفة،،والتوقيع اتفاقيات تعاون مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء ٥ صوامع، كما اننا نقوم بتدريب المزارعين علي كيفية الزراعه خلال التغيرات المناخية من خلال الزراعه المناخية