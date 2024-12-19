أبرز المعلومات عن جمال عيسى القائم بأعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية

كلف أحمد هنو وزير الثقافة، جمال عيسى، قائمًا بأعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية خلفًا لـ خالد عبد الجليل لحين اختيار رئيس المصنفات الفنية الجديدة.

من هو جمال عيسى؟

وشغل جمال عيسى منصب مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الفنية بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2019 وحتى الآن، حيث صدر قرار وزاري بهذا الشأن في ذلك العام نظرًا لمجهوداته بهذا المجال.

من جانبها وجهت وزارة الثقافة، قبل ساعات، الشكر للدكتور خالد عبد الجليل على جهوده البارزة خلال فترة توليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وأشادت الوزارة بمساهماته في دعم العمل الثقافي وتعزيز قيم الفن والإبداع، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

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