حملة لمواجهة نابشي القمامة بالعجمي في الإسكندرية (صور)

قامت شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسكندرية، والجهات الأمنية المعاونة، بتنفيذ حملة مكبرة على النباشين والفريزة الخاصة بجمع مخلفات القمامة في الشوارع بمنطقة العجمي.

حملة علي نابشي القمامة بالعجمي

ترأس الحملة العقيد هشام عبد الباعث مأمور القسم، والمقدم هيثم الشيخ وكيل القسم ، والرائد محمد بريك معاون القسم والقوة المرافقة لهم وضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية واللواء محمد عمارة الحكمدار العام، وتكليفات اللواء محسن عبيدو مساعد المدير للوحدات، بالاستجابة والتخفيف عن كاهل المواطن السكندري

التحفظ علي مخالفات النباشين

وجري التعامل مع النقاط الخاصة بنبش المخلفات ومع المخالفين، والتحفظ علي مخلفات القمامة التي بحيازتهم ونقلها إلي سيارات الشركة، وتنظيف هذه الأماكن من خلال عمال الشركة.

ونقل المخلفات للتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي وعدم القائها بالشوارع والميادين العامة، وكذلك للحد من أي مضايقات لعمال النظافة اثناء أداء مهمتهم الوطنية في نظافة المدينة.

بالإضافة إلي الاستجابة لشكاوي المواطنين من هذه الفئة التي تقوم بوضع المخلفات الخاصة بها بمداخل الشوارع العامة والمنازل مما يترتب عليه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين وانتشار الحشرات والآفات الضارة.

ووجه سكان وأهالي المنطقة الشكر لكافة الجهات المشاركة بالحملة لحمايتهم من هذه العناصر التي تضر بصحتهم وصحة صغارهم وفتح الطرق أمام بيوتهم.

وقال أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي إن توجيهات إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين، التعاون التام مع أجهزة الدولة الأمنية في هذه الحملات مستمرة وذلك للحد من الظاهر بالإسكندرية وحمايه لعمال النظافة والمواطنين وللسلامة والصحة العامة، كما أضاف إمام إن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تتعاون بشكل مكثف في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وسلامة المواطنين.

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