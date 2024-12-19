تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة في بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة 5%، التي يتم تقديمها لعملاء فروع بنك القاهرة.

وأوضح بنك القاهرة أن الأنشطة المستهدفة هي: "الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والتصنيع الزراعي والالبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية.

وأضاف البنك أنه بالنسبة للصيدليات بحكم طبيعة عملها الفعلى تتمتع بالفعل بتسهيلات فى السداد من شركات الأدوية الموردة لها ولا يطبق عليها مبادرة البنك المركزي.

وبحسب البنك فإن الحد الأدنى لرقم المبيعات أو الإيرادات “حجم المبيعات السنوية” من مليون جنيه مصري، وحتى أقل من 50 مليون جنيه مصري.

وتسري المبادرة على مشروعات حديثة التأسيس بشرط أن يكون تصنيف العميل "صغيرة" وفقا للموضح أدناه:

(تصنيف شركات حديثة التأسيس) سعر العائد المطبق بمبادرة البنك المركزي للشركات الصغيرة 5 % متناقصة

العملاء المستهدفين الشركات الصغيرة (حجم مبيعات / إيرادات سنوية من 1 – 50 مليون جم)

المشاريع القائمة يتم احتساب التسهيل بناء على حجم الاعمال (المبيعات / الإيرادات السنوية)

المشاريع الحديثة يتم احتساب التسهيل بناء على رأس المال المدفوع.

المستندات الأساسية المطلوبة سجل تجاري حديث (لا يتجاوز 3 أشهر).

صورة البطاقة الضريبية سارية + شهادة بيانات أساسية.

صورة بطاقات الرقم القومى سارية أو جواز سفر وإقامة سارية للأجانب (لصاحب المنشأة / الشركاء / أعضاء مجلس الإدارة / الكفائل)

صورة عقد الشركة وملخصه وعقود التعديل وملخصاتها أو صحيفة االستثمار وتعديالتها.

صور عقود ملكية أو استئجار أو تخصيص أماكن مزاولة النشاط.

بيان أهم العملاء والموردين المتعامل معهم (الاسم والعنوان ورقم الاتصال – بموجب خطاب موقع من العميل)."

تمويل الشركات المتوسطة 8%

مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل الشركات المتوسطة 8% الأنشطة الى تغطيها المبادرة الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى العاملة في المجالات الصناعية والزراعية والتصنيع الزراعي، والمقاولات (إنشاء وتشييد المبانى السكنية)

الحد الأدنى لرقم المبيعات أو الإيرادات

حجم الاعمال أو الايرادات السنوية يزيد عن 50 مليون جنيه مصري وحتي 200 مليون بشرط ان يكون تصنيف العميل ""متوسطة"" وفقا للموضح بالجدول أعلاه (تصنيف الشركات)."

سعر العائد / الفائده 8 % متناقصة

المستندات الأساسية المطلوبة

" "سجل تجاري حديث (لا يتجاوز 3 أشهر)

صورة البطاقة الضريبية ساريه + شهادة بيانات أساسية.

صورة بطاقات الرقم القومى سارية أوجوازسفر وأقامة ساريه للأجانب (لصاحب المنشأة / الشركاء / أعضاء مجلس الإدارة / الكفائل)

صورة عقد الشركة وملخصه وعقود التعديل وملخصاتها أو صحيفة الاستثمار وتعديلاته.

صورعقود ملكية أو استئجار أو تخصيص أماكن مزاولة النشاط.

بيان أهم العملاء والموردين المتعامل معهم. (الاسم والعنوان ورقم الاتصال – بموجب خطاب موقع من العميل)."

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