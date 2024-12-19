تعرف على العروض المشاركة بمهرجان المسرح العربي بأكاديمية الفنون

يشارك في مهرجان المسرح العربي بدورته الـ 40 والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 9 عروض متنوعة لطلاب ودارسي المعهد.

عروض مهرجان المسرح العربي

وتضم العروض كلا من عرض "ضيق تنفس" إخراج محمود عبد الرازق، وعرض" لسة فاكر" إخراج محمد عصام، وعرض" مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، وعرض" أفضل عرض مركز أول" إخراج أحمد حتحوت، وعرض" هيسخطوك ياقرد" إخراج أحلام الرفاعي، وعرض "خالتي صفية والدير" إخراج أحمد مخيمر، وعرض" ترابيزة السفرة" إخراج حسين عبده، وعرض" جرارين السواقي"، إخراج زياد هاني، وعرض "الرحلة" إخراج يوسف رزق.

مهرجان المسرح العربي

وكانت قد افتتحت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان المسرح العربى بالمعهد العالى للفنون المسرحية (دورة الفنانة القديرة سميرة محسن)، وذلك على مسرح المعهد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم النجم حسن الرداد والنجمة رانيا فريد شوقى، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

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