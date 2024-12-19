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حوادث

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الهرم

إصابة 8 اشخاص إثر
إصابة 8 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الهرم

أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحى نطاق دائرة قسم الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق نطاق دائرة قسم الهرم بوجود مصادمة ومصابين.

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وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم ميكروباص وسيارة نقل وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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تصادم سيارتين تصادم ميكروباص تفريغ كاميرات المراقبة حادث تصادم سيارتين دائرة قسم الهرم

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