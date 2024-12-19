أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحى نطاق دائرة قسم الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق نطاق دائرة قسم الهرم بوجود مصادمة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم ميكروباص وسيارة نقل وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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