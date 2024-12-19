الرئيس الإندونيسي: دول مجموعة الثماني تدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه

وجه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستضافة القمة الحالية لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8) .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8) والمنعقدة فى العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للدورة الحالية.

وقال نسعى للتركيز على التعاون بين دول المنظمة التي تمثل القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.

وأضاف: “يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة. نقوم بالتركيز على القواسم المشتركة بين دول المنظمة. كم أؤكد دعم كل دول المنظمة للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه”.

وطالب بضرورة العمل على تمكين المجتمع الإسلامي وتعزيز الرخاء بدولة وتسريع التحول الاقتصادي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك صورة تذكارية مع القادة ورؤساء المشاركين القمة الحادية عشرة لمنظمة "دول الثماني النامية" للتعاون الاقتصادي (D8).

المشاركين فى القمة الحادية عشرة لمنظمة "لدول الثماني

كان الرئيس استقبل القادة المشاركين بالقمة لدى وصولهم مقر القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتناول القمة، اليوم، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.

التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة

وتشهد القمة المنعقدة بالعاصمة الادارية الجديدة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.

وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة

جدير بالذكر ‎أن القادة ورؤساء الوفود والحكومات المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، وقعوا فى سجل التشريفات لدى وصولهم مقر انعقاد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي القادة المشاركين مرحبًا بهم وكان ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وستستمر القمة في متابعة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

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