وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول الثماني (صور)

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم في لقاءات ثنائية على هامش الدورة الـ٢١ لمجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامية D-8 "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، و"عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، و"يوسف مايتانا توجار" وزير خارجية نيجيريا، و"زامبري عبد القادر" وزير التعليم العالي الماليزي.

تطوير العلاقات فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

تناولت اللقاءات مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وكل من تركيا وإيران ونيجيريا وماليزيا، وسبل تطويرها فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفع بها إلى آفاق أرحب.

التطورات في سوريا وغزة ولبنان والسودان

كما تطرقت إلى أبرز المستجدات محل الاهتمام المشترك فى الشرق الأوسط وإفريقيا وأبرزها التطورات في سوريا وغزة ولبنان والسودان والقرن الإفريقي. وعكست المناقشات رغبة متبادلة في الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور لدعم العلاقات الثنائية وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلًا عن تعزيز التعاون في الأطر متعددة الأطراف سواء في الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة.

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