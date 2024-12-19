الخميس 19 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ورش وعروض فنية ضمن مبادرة "بداية" في القومي لثقافة الطفل غدًا

القومي لثقافة الطفل،
القومي لثقافة الطفل، فيتو

يواصل المركز القومي لثقافة الطفل تقديم برنامج "جمعة وسبت إجازة " ضمن مبادرة "بداية" بالحديقة الثقافية للأطفال، غدًا الجمعة 19 ديسمبر  2024.

تقام غدًا العديد من الورش والعروض الفنية منها:

 

ورش تفاعلية بالقومي لثقافة الطفل


ورشة تشكيل بالورق _ورشة إعادة تدوير _ورشة حكي وقراءة حرة _ ورشة رسم وتلوين _ رسم علي الوجه _عرض أراجوز .
 

الجدير بالذكر أن برنامج "جمعة وسبت إجازة" يقام بالحديقة الثقافية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويقدم المركز القومي لثقافة الطفل جميع الأنشطة مجانًا للأطفال.

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