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ثقافة وفنون

المطرب أبو يكشف موعد طرح "الحرب العالمية"

المطرب أبو، فيتو
المطرب أبو، فيتو

كشف المطرب "أبو" عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة المعنونة بـ"الحرب العالمية".

وسيطرح أبو اغنية الحرب العالمية يوم السبت المقبل وهي الأغنية التي تم تأجيلها عدة أشهر بسبب العدوان على لبنان وغزة الذي خلف آلاف الشهداء.

فى سياق آخر  أحيا الفنان "أبو"،مؤخرًا، حفلًا موسيقيًّا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد الحفل تفاعلا كبيرا بين الجمهور و"أبو" الذي بدأ حفلته معربًا عن بالغ سعادته بتواجده للمرة الأولى على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية وسط جمهوره السكندري، وتقدم بالشكر للمكتبة والقائمين عليها على التنظيم الرائع لدورة مهرجان الصيف هذا العام.

أبرز الأغاني

كما قدم باقة من أغانيه المميزة أبرزها أغاني ألبومه الجديد "فارق ع الكل" ومنها "دغدغة" و"هوليلا" بجانب أغنياته الشهيرة "3 دقات"، "ملك الفبركة"، "انتي حلوة"، "مسافر"، "إلى حد ما"، يجي منها"، "أهواك"، "حبيبي يا ليل" والعديد من الأغنيات الأخرى.

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أغنية الحرب العالمية الحرب العالمية المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية المسرح المكشوف مسرح مكتبة الإسكندرية
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