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خارج الحدود

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء

إيزياكا عبد القادر
إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول النامية

قال إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي: نبذل قصاري جهدنا لتمكين الشباب والتنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8) والمنعقدة فى العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس للدورة الحالية.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك صندوق تمويل للدول النامية لدعم المشاريع في الدول الأعضاء بالمنظمة.

إنجاز المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء

وأضاف: قمنا بعمل الكثير من الاتفاقيات لإنجاز المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء.

واستطرد: قمنا بالتعاون مع القطاع الخاص لفتح آفاق كبيرة وتحقيق مزيد من الفوائد للدول الأعضاء.

ونوه إلى أن المنظمة ركزت  على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب في دول المجموعة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك صورة تذكارية مع القادة ورؤساء المشاركين القمة الحادية عشرة لمنظمة "الـدول الثماني النامية" للتعاون الاقتصادي (D8).

المشاركين فى القمة الحادية عشرة لمنظمة "لدول الثماني

كان الرئيس استقبل القادة والمشاركين بالقمة لدى وصولهم مقر القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتناول القمة، اليوم، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.

التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة 

وتشهد القمة المنعقدة بالعاصمة الادارية الجديدة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.
وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة

جدير بالذكر ‎أن القادة ورؤساء الوفود والحكومات المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، وقعوا فى سجل التشريفات لدى وصولهم مقر انعقاد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي القادة المشاركين مرحبا بهم وكان ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وستستمر القمة في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

السيسي يتسلم رئاسة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي

انطلاق فعاليات أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (بث مباشر)

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منظمة الدول النامية للتعاون الدول الثماني الإسلامية النامية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة للتعاون الاقتصادي

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