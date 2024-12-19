غرفة صناعة الجلود: مدينة الروبيكي تساعد على إحداث نقلة نوعية في قطاع المنتجات الجلدية

نظمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، ندوة لأعضاء الغرفة الراغبين في الاستفادة من الطرح الأول لمجموعة المصانع المخصصة للصناعات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة والمهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير المسئولة عن مدينة الروبيكي.

قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر

وأوضح جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود أن الهدف من الندوة التعريف بمدينة الروبيكي للجلود وتوضيح مزايا التصنيع بها والتسهيلات المقدمة للطرح الحالى والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالطرح الحالى من قبل أعضاء غرفة صناعة الجلود خاصة في ظل زيادة التساؤلات من أعضاء الغرفة منذ اعلان الطرح الجديد.

وأشار السمالوطي إلى أن الندوة شهدت حضور أعضاء غرفة صناعة الجلود وتم تنظيمها بالتعاون بين الغرفة وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي وهيئة التنمية الصناعية للترويج للطرح الجديد والرد على الاستفسارات، خاصة وأن الغرفة تلقت طلبات من أكثر من 30 مصنعا للحصول على مصانع بمدينة الروبيكي.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود إن مصانع مدينة الروبيكي ستساعد على إحداث نقلة نوعية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر مما يساهم في زيادة جودة المنتجات وتحقيق طفرة في الصادرات، مشيرا إلى أهمية التكامل الصناعي داخل مدينة واحدة تضم الجلود اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج مما يؤدي في النهاية إلى تصدير منتجات تامة الصنع من مدينة الروبيكي.

من جانبه استعرض المهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير المسئولة عن مدينة الروبيكي، الامتيازات المباشرة للمستفيدين من الطرح الأول بمدينة الروبيكي وعلى رأسها تسعير الوحدات على أساس تكلفة عام 2021، وتتضمن الامتيازات خصم 7% على الدفع الكاش، وسداد ثمن الوحدة بالتقسيط على 5 سنوات، وتصل فائدة التقسيط إلى 10% فقط والسداد على أقساط متساوية مع الشركة وسنة سماح مع التقسيط، إلى جانب الاستفادة بمبادرات البنك المركزي لمن تنطبق عليه الشروط لتمويل الوحدة، مع امكانية التمويل البنكي للمشروع وفقا للبروتوكولات المبرمة بين الشركة ومجموعة من البنوك.



وأوضح أن الشركة تقدم حلولًا تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس المال العامل، مع إمكانية التقدم بطلب واحد على أكثر من وحدة.



وأشار إلى أن الامتيازات الإضافية للمتواجدين بمدينة الروبيكي تتضمن الحصول على نسبة 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدرة عن طريق المدينة، الاستفادة بمميزات كبيرة جدًا من التواجد داخل العنقود الصناعي لصناعة الجلود بمصر وللروبيكي خصيصًا ومنها مبدئيًا المنحة الفنية الإيطالية لدعم معدلات الإنتاجية، والاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة.



الجدير بالذكر أن الطرح الجديد بمدينة الجلود بالروبيكي يتضمن 43 مصنع كامل التجهيزات والمرافق وذلك لتصنيع المنتجات تامة الصنع والصناعات المكملة لتلك المنتجات، يشمل الطرح 20 مصنعا بمساحة الفين م2، و6 مصانع بمساحة ألف م2، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2 تتمتع بكافة المرافق والخدمات، ويتم تلقي طلبات المستثمرين الراغبين الكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، حتى يوم 25 ديسمبر الجاري من خلال الدخول على رابط "خدمات الطرح والتخصيص - طرح مدينة الجلود بالروبيكي".

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