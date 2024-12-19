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ثقافة وفنون

هبة مجدي تبدأ تصوير مسلسل "منتهي الصلاحية" في هذا التوقيت

هبة مجدي، فيتو
هبة مجدي، فيتو

تبدأ الفنانة هبة مجدي تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “منتهي الصلاحية” مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعاقدها بشكل رسمي للمشاركة في بطولة العمل.

أبطال مسلسل منتهى الصلاحية

مسلسل “منتهي الصلاحية” من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح بشركة E producer، ويشارك فيه كل من: هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، ويستعرض المسلسل موضوعات اجتماعية معاصرة تشغل قطاعات كبيرة.

مسلسل المداح

على صعيد آخر انتهت الفنانة هبة مجدي من تصوير نحو 30% من مشاهدها في مسلسل المداح الذى تشارك في الجزء الخامس منه مع الفنان حمادة هلال.

وشاركت الفنانة هبة مجدي في جميع أجزاء مسلسل المداح الأربعة، وكانت واحدة من أبرز عوامل نجاحه.

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