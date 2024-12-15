الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية هبة مجدي في مسلسل منتهي الصلاحية

هبة مجدي
هبة مجدي

يشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “منتهي الصلاحية” ويكتب العمل السيناريست محمد هشام عبية، وينتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، وتشارك في بطولة العمل الفنانة هبة مجدي التي تجسد شخصية حبيبته.

 

تفاصيل مسلسل منتهي الصلاحية 

وعلمت فيتو من أحد المقربين من أسرة العمل أن محمد فراج يظهر خلال أحداث العمل يعيش في منطقة شعبية ويتعرض لأزمات كثيرة ويحاول أن يصبح من الأثرياء.

 

ويشارك في بطولته هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن.

وغاب الفنان محمد فراج عن السباق الرمضان الماضي، واكتفى بالمشاركة في بطولة بعض الأعمال السينمائية، الذي عرضت بالسينمات خلال الموسم الماضي.

حقيقة مشاركة محمد فراج في سباق رمضان 2025 

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد فراج مؤخرًا في بطولة فيلم أهل الكهف مع خالد النبوي وعدد من النجوم والذي يعرض حاليًّا في دور العرض السينمائي. 

ويأتي أهل الكهف بمعالجة سينمائية لـ أيمن بهجت قمر وبتوقيع المخرج عمرو عرفة، ومن المقرر أن يتم طرحه الفيلم رسميًّا 12 يونيو بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، وسيتم عرضه تحت تصنيف رقابي 12+.

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلاديًّا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية تحمل الاسم للأديب الراحل توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

 

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