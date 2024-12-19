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فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية للفنون والإدارة الثقافية بـ"تربية فنية حلوان"

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو
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 أعلن قسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية بعنوان "الفنون والإدارة الثقافية" للعام الأكاديمي الجديد، وذلك في إطار استراتيجية جامعة حلوان المتميزة لتطوير البرامج الأكاديمية المؤهلة لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

 

فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية الفنون والإدارة الثقافية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

 يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية  الدكتورة أمل مصطفى رئيس قسم النقد والتذوق الفني، لتأهيل الكوادر الأكاديمية في مجال إدارة الفنون التشكيلية بكفاءات علمية وثقافية متميزة.

 

كلية التربية الفنية جامعة حلوان

 تهدف الدبلومة المهنية إلى إعداد متخصصين قادرين على العمل داخل المتاحف والمعارض الفنية والمؤسسات الثقافية، مع التركيز على إثراء الحركة الثقافية وتعزيز الهوية المصرية من خلال الممارسات الفنية المتقدمة.

سيحصل الملتحقون بالدبلومة على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تؤهلهم للعمل في مجالات متنوعة تجمع بين النقد الفني والإدارة الثقافية بمستوى احترافي عالٍ.

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يركز البرنامج على تنمية مهارات التحليل النقدي وتعميق القدرات المعرفية في قراءة وتقييم الأعمال الفنية، مع التركيز على فهم وتوثيق وتقييم الإبداعات الفنية في مختلف المجالات.

 يمنح البرنامج الدارسين القدرة على مناقشة المفاهيم الفكرية والثقافية وربطها بالقضايا المجتمعية، مما يساهم في خلق جيل جديد من المتخصصين القادرين على فهم وتفسير الحراك الفني المعاصر.

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كلية التربية الفنية جامعة حلوان جامعة حلوان كلية التربية الفنية

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