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8 مميزات لمشروع معالجة المخلفات بقنا، تعرف عليها

مشروع معالجة المخلفات
مشروع معالجة المخلفات بقنا
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قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بزيارة تفقدية لمحافظة قنا لمتابعة سير العمل في إنشاء مصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحي بمركز قوص. 

ويأتي هذا المشروع الضخم بتكلفة إجمالية تبلغ 288 مليون جنيه، ضمن جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت وزيرة البيئة خلال زيارتها على أهمية هذا المشروع الحيوي، والذي يأتي تنفيذه تلبية لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المصنع الجديد، الذي من المتوقع أن يخدم مناطق قوص ووقفط ونقادة، سيساهم بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

 نسبة الإنجاز في المشروع 

وأوضحت الوزيرة أن نسبة الإنجاز في المشروع قد وصلت إلى ما يقارب 75%، وأن المعدات اللازمة قد تم توريدها بالفعل إلى الموقع. كما أكدت على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع، وذلك بهدف الاستفادة من فوائده في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أوضح محافظ قنا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث سيساهم في التخلص الآمن من المخلفات، وتحويلها إلى سماد عضوي، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية.

أبرز مميزات مشروع مصنع معالجة المخلفات بقنا

الطاقة الاستيعابية: يبلغ طاقة استيعاب المصنع 500 طن يوميًّا، مما يغطي احتياجات مناطق واسعة.
التكلفة: بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 288 مليون جنيه، مما يعكس حجم الاستثمارات التي تبذلها الدولة في هذا المجال.
الفوائد البيئية: سيساهم المشروع في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
الفوائد الاقتصادية: سيوفر المشروع فرص عمل جديدة، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

تحسين الصحة العامة: من خلال التخلص الآمن من المخلفات والحد من انتشار الأمراض.
الحفاظ على البيئة: من خلال تقليل التلوث وتحسين جودة الهواء والماء.
تحسين المظهر الحضاري: من خلال التخلص من المقالب العشوائية وتحسين النظافة العامة.
توفير فرص عمل: سيوفر المشروع فرص عمل جديدة للشباب.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف هذا المشروع، مؤكدة على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والمساهمة في نجاح هذه المشاريع.

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