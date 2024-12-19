وزيرة البيئة تطلب من محافظ قنا متابعة أسبوعية لمشروع المدفن الصحي (فيديو)

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروع للمدفن الصحى الآمن لقرية العليقات التابعة لمركز قوص، جنوب المحافظة.

وطالبت الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا بضرورة المتابعة المكتبية للمشروع قائلة “حضرتك خليك في مكتبك..حضرتك مسؤول عن إرسال صور أسبوعية تحدد مراحل المشروع والتنفيذ له”.

يذكر أن من المشروع يتم تنفيذه على مساحة 25 ألف كيلو مترا وبتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 5,5 مليون يورو، مقدمة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بتمويل من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألماني kfw، وهيئة المعونة السويسرية seco، وهيئة التعاون الفني الألماني giz، وحرصت المحافظة والقيادة السياسية على مشاركة المواطنين باعتبارهم شريك أساسي في وضع برامج وخطط التنمية المقدمة لهم.

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