السيسي يتسلم رئاسة القمة 11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئاسة القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8) من دولة بنجلاديش.

التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة

وتشهد القمة المنعقدة بالعاصمة الادارية الجديدة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.

وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة

جدير بالذكر ‎أن القادة ورؤساء الوفود والحكومات المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، وقعوا فى سجل التشريفات لدى وصولهم مقر انعقاد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي القادة المشاركين مرحبا بهم وكان ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وستستمر القمة في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

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