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خارج الحدود

السيسي يتسلم رئاسة القمة 11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئاسة القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8) من دولة بنجلاديش.

التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة 

وتشهد القمة المنعقدة بالعاصمة الادارية الجديدة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.

وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة

جدير بالذكر ‎أن القادة ورؤساء الوفود والحكومات المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، وقعوا فى سجل التشريفات لدى وصولهم مقر انعقاد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي القادة المشاركين مرحبا بهم وكان ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وستستمر القمة في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

السيسي يستقبل رئيسي وزراء لبنان وأذربيجان بمقر قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلاق قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (بث مباشر)

 

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قائمة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة

القاهرة تستضيف قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي اليوم.. القادة يبحثون تشكيل اقتصاد المستقبل وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان.. والارتقاء بالتعاون بين الدول يتصدر أولويات الأجندة المصرية
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