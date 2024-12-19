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رياضة

الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران السبت

مران الأهلي
مران الأهلي

يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي بعد غد السبت استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

برنامج تحضيرات الأهلي لمباراة شباب بلوزداد 

كولر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا في العاشرة صباحًا. 

ويدخل الأهلي معسكرً مغلقًا مساء السبت القادم عقب خوض المران الرئيسي في السادسة مساء بحضور وسائل الإعلام. 
موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وقال مصدر داخل الأهلي: إن بيرسي تاو لاعب الأهلي سيخضع للفحص الطبي غدًا الجمعة على هامش مران الفريق الصباحي من أجل الوقوف على مدى جاهزيته للتواجد من عدمه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم حيث يعاني اللاعب من الإصابة بنزلة معوية أبعدته عن مران الفريق هذا الأسبوع. 

كما تأكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم بسبب الإصابة في الركبة حيث غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية. 

ويخضع لاعب الأهلي لأشعة جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد البرنامج العلاجي ومدة الغياب. 

يخضع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الجمعة لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعرضه لكدمة في الكتف خلال مران الفريق امس. 

تفاصيل إصابة الشناوي

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي:، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران اليوم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، وأنها ستزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

 

كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

كما واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بمدينة نصر صباح امس، وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. 

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.   

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيًّا اليوم، وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.   

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

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