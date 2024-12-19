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اقتصاد

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في الأسواق المصرية بقيمة 20 جنيها، في بداية تعاملات اليوم الخميس 19-12-2024، عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء، بمقدار 25 نقطة أساس.

وننشر أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها، بعد التراجعات المستمرة التي شهدتها الأسواق.

 

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو  3740 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3205 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيها.

 

أعلن  مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء 18 ديسمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي، بنحو 25 نقطة أساس، إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، وذلك في آخر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام بشأن سياسة الفائدة، وأيضًا آخر اجتماعات الفدرالي في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

 

معدلات التضخم فى الولايات المتحدة

يأتي ذلك رغم ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال شهر نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وابتعاده عن مستهدف الاحتياطي الفدرالي له عند مستوى 2%.

 

جاء الخفض وفقا لتوقعات السوق 

جاء قرار الخفض وفقًا لتوقعات السوق، لكن عدم اليقين يسيطر على توقعات الفائدة في الفدرالي خلال العام 2025 في ظل السياسات الاقتصادية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذها خلال فترته الرئاسية الثانية والتي تهدد برفع الضغوط التضخمية، خاصة وسط تعهدات بفرض رسوم جمركية سواء على الواردات بشكل عام أو على دول بعينها. ويأتي ذلك إلى جانب المخاوف من محاولات محتملة لتدخل ترامب في قرارات الفدرالي وحدوث خلافات بينه وبين رئيس الفدرالي جيروم باول.

 

التصويت على الخفض 

صوَّت لصالح خفض أسعار الفائدة فى مجلس الفيدرالى الامريكى بنحو 11 صوتا مقابل صوت واحد فقط أبدى معارضته، وقالت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي إنه من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام المقبل.

 

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