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ثقافة وفنون

ملك إنجلترا يكرم المخرج كريستوفر نولان وزوجته بلقب sir وMrs (صور)

كريستوفر نولان وملك
كريستوفر نولان وملك انجلترا، فيتو

كريستوفر نولان، كرم ملك إنجلترا تشارلز الثالث، المخرج كريستوفر نولان، وزوجته إيما توماس، بحصولهما على لقب sir وMrs.

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فيما كشف المخرج كريستوفر نولان، أنه يعمل بشكل مكثف على اختبار تقنية تصوير جديدة بالتعاون مع IMAX لفيلمه القادم.

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وقال  كريستوفر نولان في تصريحات صحفية:"لدي IMAX فريق هندسي مذهل، عقول عبقرية تقوم بأعمال استثنائية، من الرائع رؤية الابتكار في مجال الأفلام التقليدية لا يزال مستمرًا..ويحدث بأعلى مستوى ممكن.. ونحن نتعاون من أجل  فيلمي الجديد"

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طاقم عمل فيلم  كريستوفر نولان الجديد

وانضمت رسميًّا، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، الذي يحمل اسم The Prisoner، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

 

 

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كلا من تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتى الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد.

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شركات الإنتاج تتنافس علي فيلم نولان الجديد

 وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، تتنافس للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًّا من  شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدمت عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل علي تحضيره في الوقت الحالي.

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تفاصيل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم

 كان  كريستوفر نولان، أعلن بعد ساعات من فوزه بـ  جائزة الأوسكار، كأفضل مخرج في عام ٢٠٢٣، عن بدء التحضير للفيلم.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية، أن الفيلم  مقتبس من مسلسل تلفزيوني بريطاني عنوانه، The Prisoner، وأُنتج في الستينيات.

وأوضح نولان، أنه يعمل بالفعل على السيناريو منذ عدة سنوات، ويتتبع الفيلم قصة عميل يستقيل من وظيفته، ولكن يتم اختطافه إلى قرية ساحلية غامضة، مليئة بالأسرى في مراقبة مستمرة.

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