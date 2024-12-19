بينها الحبس والغرامة، عقوبات رادعة ضد اللاجئين المخالفين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء.

موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

وضع قانون لجوء الأجانب، عددًا من الضوابط التي تنظم حقوق اللاجئ، وكذلك العقوبات حال مخالفة ما يقره القانون المصري.

عقوبات في مشروع قانون لجوء الأجانب

وتضمن قانون لجوء الأجانب عدة مواد بشأن العقوبات، والتي تتضمن المخالفات، وما يقابلها من عقوبة.

إلزام جهات التحقيق بإخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

وتنص المادة 34: تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.

فيما تنص المادة 35 من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

كما تنص المادة 36 من مشروع قانون لجوء الأجانب: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

عقوبة اللجوء دون إخطار قسم الشرطة الموجود فيه

فيما نصت المادة 37 من مشروع قانون لجوء الأجانب: مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

عقوبات بقانون لجوء الأجانب

وتنص المادة 38: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.

مخالفة قانون الهجرة غير الشرعية

كما تنص المادة 39 من مشروع قانون لجوء الأجانب: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة 32 من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون.

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