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ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

الكريسماس، فيتو
الكريسماس، فيتو

 تستعد ألمانيا لإطلاق سراح مئات السجناء بشكل مبكر على نحو مبكر لقضاء عطلة عيد الميلاد "الكريسماس" مع عائلاتهم.

ويخضع الإفراج المبكر لشروط، حيث ينطبق فقط على أولئك الذين أبدوا حسن سلوك خلال فترة الحبس، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم بين نهاية نوفمبر وبداية يناير. ولا ينطبق ذلك على من تزيد مدة عقوبته عن عامين.

 

"عفو عيد الميلاد" في ألمانيا

 وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، من المقرر إجمالا أن يحصل على إطلاق سراح مبكر بمناسبة ما يسمى بـ"عفو عيد الميلاد" أكثر من 800 سجين، وهو أقل من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي، والذي بلغ أكثر من ألف سجين.

وكان العدد الأكبر من السجناء المقرر حصولهم على "عفو عيد الميلاد" في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث شمل 248 سجينا هذا العام، بحسب بيانات وزارة العدل المحلية.

ولا تطبق جميع الولايات الألمانية مبدأ العفو بمناسبة الكريسماس، مثل ولاية بافاريا.

 

أكثر من 44 ألف شخص في السجون على مستوى ألمانيا في عام 2023

وفي السنوات الأخيرة، رفض سجناء في بعض الأحيان الإفراج المبكر. وبحسب الإحصائيات، كان هناك أكثر من 44 ألف شخص في السجون على مستوى ألمانيا في عام 2023.

وعن لائحة الإفراج المبكر، قال وزير العدل في ولاية هيسن، كريستيان هاينتس: "يمكن أن يكون عيد الميلاد (الكريسماس) مع العائلة أول خطوة مهمة نحو إعادة التأهيل الاجتماعية"، مضيفا أن الإفراج المبكر يساعد أيضا على ضمان قدرة السجناء على طلب المساعدة وإتمام الإجراءات الإدارية قبل العطلة.

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ألمانيا الكريسماس الإفراج المبكر عفو عيد الميلاد الولايات الالمانية إعادة التأهيل الاجتماعية

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