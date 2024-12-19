طلائع الجيش يستضيف بتروجيت في افتتاح الجولة الخامسة بالدوري

الدوري المصري، يستضيف فريق طلائع الجيش فى الخامسة مساء اليوم الخميس، فريق بتروجت على ستاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مشوار الجيش وبتروجيت في الدوري

وحقق الطلائع فوًزا مثيرًا على الاتحاد بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما خسر بتروجت من فاركو بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ويحتل فريق بتروجيت المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين، جمعها من التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما دون أن يحقق أي فوز حتى الآن، سجل لاعبو الفريق البترولى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي..5 مساء - ستاد السويس

طلائع الجيش ضد بتروجيت..5 مساء - ستاد جهاز الرياضة

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا..8 مساء - ستاد القاهرة



الجمعة 20 ديسمبر

الجونة ضد إنبى..5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة

مودرن سبورت ضد البنك الأهلى..5 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد زد إف سي.. 8 مساء - ستاد حرس الحدود



السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري..5 مساء - ستاد غزل المحلة

الإسماعيلى ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

7 يناير 2025

الأهلي ضد سموحة.. 5 مساء

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي: إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولي، بدلا من يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

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