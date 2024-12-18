محافظ المنيا يؤكد أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم

أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن امتنانه وتأثره بالكلمات التي كتبها أحد متابعي الصفحة الرسمية للمحافظة.

محافظ المنيا: “تعليقاتكم تدفعني للمزيد من العمل لخدمة أهلنا”

وأشار محافظ المنيا إلى أن هذه المشاعر، عن امتنانه وتأثره بالكلمات التي كتبها أحد متابعي الصفحة الرسمية للمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشاعر الصادقة هي الدافع الحقيقي لمواصلة العمل الميداني لخدمة المواطنين.

وخلال زيارته لحي أبو هلال، قال إن الزيارة جاءت من إيمانه بأهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مشكلاتهم عن قرب، وأن أبواب المحافظة ستظل مفتوحة للجميع.



محافظ المنيا: لن أترك مكانًا في المنيا إلا وسأزوره



وأضاف محافظ المنيا: “وعدي لكم أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، ولن أترك مكانًا في المنيا إلا وسأزوره، لأتعرف على أهلها وأسمع مطالبهم ومشكلاتهم بنفسي. أنتم أولويتي، ورضاكم هو ما أطمح إليه.”



حياة كريمة لكل مواطن في محافظة المنيا



واختتم اللواء كدواني حديثه بأن هذه الكلمات الجميلة، وما حملته من حب وتقدير، تُلقي على عاتقه مسؤولية أكبر للاستمرار في العمل بكل جدية وإخلاص، من أجل تحقيق حياة كريمة لكل مواطن في محافظة المنيا.



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