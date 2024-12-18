الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يؤكد أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم

حياة كريمة لكل مواطن
حياة كريمة لكل مواطن في محافظة المنيا

أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن امتنانه وتأثره بالكلمات التي كتبها أحد متابعي الصفحة الرسمية للمحافظة.

محافظ المنيا: “تعليقاتكم تدفعني للمزيد من العمل لخدمة أهلنا”

 وأشار محافظ المنيا إلى أن هذه المشاعر، عن امتنانه وتأثره بالكلمات التي كتبها أحد متابعي الصفحة الرسمية للمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشاعر الصادقة هي الدافع الحقيقي لمواصلة العمل الميداني لخدمة المواطنين.

وخلال زيارته لحي أبو هلال، قال إن الزيارة جاءت من إيمانه بأهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مشكلاتهم عن قرب، وأن أبواب المحافظة ستظل مفتوحة للجميع.

txt

محافظ المنيا يبحث تيسير إجراءات الضرائب العقارية

txt

محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل نقلة داعمة لمنظومة النظافة


محافظ المنيا: لن أترك مكانًا في المنيا إلا وسأزوره


وأضاف محافظ المنيا: “وعدي لكم أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، ولن أترك مكانًا في المنيا إلا وسأزوره، لأتعرف على أهلها وأسمع مطالبهم ومشكلاتهم بنفسي. أنتم أولويتي، ورضاكم هو ما أطمح إليه.”


حياة كريمة لكل مواطن في محافظة المنيا


واختتم اللواء كدواني حديثه بأن هذه الكلمات الجميلة، وما حملته من حب وتقدير، تُلقي على عاتقه مسؤولية أكبر للاستمرار في العمل بكل جدية وإخلاص، من أجل تحقيق حياة كريمة لكل مواطن في محافظة المنيا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة المنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالمنيا دون خسائر بشرية (صور)

محافظ المنيا يبحث تيسير إجراءات الضرائب العقارية

جزار ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بالمنيا

محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل نقلة داعمة لمنظومة النظافة

إحالة أوراق المتهم بقتل إمام مسجد في المنيا إلى المفتي

محافظ المنيا يعلن فوز 407 حجاج بقرعة الجمعيات الأهلية

غرق طالب في المنيا بسبب اختلال توازنه

العثور على رضيعة في البحر اليوسفي بالمنيا

ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

تراجع جديد في أسعار الذهب قبل قرار أسعار الفائدة الأميركية

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

منوعات

المزيد

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (3 – 5)

تفسير رؤية تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات والمواقف القديمة

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

المزيد
الجريدة الرسمية