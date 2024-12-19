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ثقافة وفنون

بعد تصوير أولى مشاهدها، شخصية ياسمين عبد العزيز في فيلم "زوجة رجل مش مهم"

زوجة رجل مش مهم،
زوجة رجل مش مهم، فيتو

بدأت النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير أولى مشاهدها في فيلم زوجة رجل مش مهم بمشاركة أكرم حسني، بين الديكور الرئيسي للعمل.

 

وتلعب ياسمين عبد العزيز شخصية سيدة مرتبطة بأحد الرجال، لكنها تجد فيه صفات تجعله غير مهم عند الجميع، مما يجعلها تدخل في مشاكل معه، وتطلب منه أن يغير من شخصيته ليصبح مهم.

 

ويشارك بفيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلًا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

 

وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

 

فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.

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زوجة رجل مش مهم ياسمين عبدالعزيز أكرم حسني تامر مرسي اخبار الفن

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