فيلم شرق 12 يشارك في مهرجان روتردام السينمائي الدولي 2025

اختارت إدارة مهرجان روتردام السينمائي الدولي، فيلم شرق 12 للعرض خلال فعاليات الدورة الجديدة، وذلك بعد مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الماضية.

فيلم شرق 12 تدور قصته في عالم مغلق خارج الزمن، ويحاول موسيقار شاب التمرد على واقعه ومجتمعه والبحث عن الحرية من خلال فنه، ومستعينا بموهبته وصديقته التي يحبها لنيل الحرية في عالم أرحب.

عرض فيلم شرق 12 فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكان مهرجان البحر الأحمر عرضه فى دورته الماضية فيلم شرق 12 للمخرجة هالة القوصي، ضمن برنامج رؤى جديدة، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، بحضور المخرجة ومدير التصوير عبدالسلام موسى.

تفاصيل فيلم شرق 12

الفيلم من بطولة منحة البطراوي وأحمد كمال وعمر رزيق وفايزة شامة ومحمود فارس وأسامة أبوالعطا وباسم وديع، والفيلم سيناريو وحوار هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى أما الموسيقى فكانت لأحمد الصاوي.

وقام بتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن.قصة فيلم شرق 12

ينتمي فيلم «شرق 12» لنوعية الكوميديا السوداء وتم تصويره في 22 يوم في القاهرة والقصير باستخدام خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.