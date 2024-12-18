الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرسنال يتأخر أمام كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول بكأس رابطة المحترفين

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي تجري بملعب الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

سجل الفرنسي جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس في شباك آرسنال بالدقيقة 4.

وقاد رحيم سترلينج خط الهجوم لفريق آرسنال رفقة لياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس، فيما جلس كاي هافيرتز، بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

كما أراح المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لاعبيه ويليام ساليبا وجابرييل ماجاليس ومارتن أوديجارد بإجلاسهم على مقاعد البدلاء منذ البداية، فيما دفع بعناصر أخرى أبرزها جورجينيو، ميكيل ميرينو.

لكن أرتيتا أبقى على مواطنه ديفيد رايا لحراسة مرمى المدفعجية من البداية، في ظل عدم قدرته على منح بديله نيتو فرصة الظهور، لمشاركته من قبل في المسابقة بقميص بورنموث.

 

تشكيلة آرسنال أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، تيمبر، كيفيور، تيرني.

خط الوسط: جورجينيو، ميكيل ميرينو، نوانيري.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال كريستال بالاس كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ملعب الامارات أرتيتا

مواد متعلقة

آرسنال يدفع بالبدلاء في مواجهة كريستال بالاس بكأس الرابطة الإنجليزية

آرسنال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

آرسنال يقسو على موناكو بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (صور)

اتحاد جدة يعرض 40 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم آرسنال

ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعرف التفاصيل

أهداف مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال (فيديو)

أسعار الذهب بالأسواق المحلية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

منوعات

المزيد

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الممتحنة وفضلها وفيمن نزلت وما ورد بشأنها

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات وحل المشكلات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (3 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية