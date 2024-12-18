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أخبار مصر

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

محمود عباس رئيس فلسطين.فيتو
محمود عباس رئيس فلسطين.فيتو
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8  في نسختها الحادية عشرة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف القاهرة غدا الخميس قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
 

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة منظمة الدول الثمانى
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