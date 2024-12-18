الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

محلل سياسي: الحرب السورية تؤثر على أمن واستقرار أوروبا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

سوريا، قال المحلل السياسي عبد المسيح الشامي: إن الملف السوري يعد من الملفات العالمية بامتياز، حيث إن آثار الحرب السورية وامتداداتها لا تقتصر على سوريا فقط، موضحًا أن القضية السورية ليست مجرد ملف داخلي، بل تؤثر بشكل مباشر على بقية أنحاء العالم.

ملف اللاجئين 

وأضاف "الشامي"، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش"، الذي يُبث عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا تُعد من أكثر الأطراف المعنية بهذا الملف، وذلك لعدة أسباب، من أبرز هذه الأسباب هو ملف اللاجئين، الذي يُعد من القضايا الحساسة التي أثرت بشكل كبير على الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية.

 

الوضع الأمني في أوروبا بعد سوريا

وتابع قائلًا: "الإرهاب غالبًا ما يرافق الحروب التي تجتاح المنطقة، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، وقد كانت لهذه الحروب تأثيرات كبيرة على الوضع الأمني في أوروبا".

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الوضع الجيو سياسي والاقتصادي في أوروبا

وأشار إلى أن سوريا تلعب دورًا مهمًا في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي في أوروبا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يُعد نقطة اتصال حيوية للعديد من المنتجات الأساسية في الصناعات الأوروبية.
 

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