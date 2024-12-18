المغرب يعلن ارتفاع وفيات حادث ترام الدار البيضاء

كشفت تقارير إعلامية مغربية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء حادث اصطدام شاحنة كبيرة بمحطة ترام ابن تاشفين في مدينة الدار البيضاء إلى 3 وفيات.

حادث اصطدام شاحنة كبيرة بمحطة ترام ابن تاشفين في مدينة الدار البيضاء إلى 3 وفيات

الحادث المأساوي وقع في تقاطع شارعي عقبة بن نافع والحزام الكبير، حيث كانت السيدة والرجُلان داخل محطة الترام وقت وقوع الاصطدام.

وأفادت التقارير أن السيدة توفيت على الفور بموقع الحادث نتيجة قوة الاصطدام، بينما نُقل الرجل الأول إلى قسم الطوارئ بمستشفى محمد الخامس في الحي المحمدي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

أما الرجل الثالث فقد تم نقله إلى المستشفى الجامعي "ابن رشد"، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد محاولات مكثفة من الطاقم الطبي لإنقاذه.

كما أكدت مصادر طبية من مستشفى الحي المحمدي في الدار البيضاء إصابة شخص رابع جراء الحادث، وقد تكفلت عائلته بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة، حيث خضع للعلاج والإسعافات الأولية، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة حتى الآن.

من جانبها، أعلنت السلطات المغربية عن فتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، ومعرفة التفاصيل الدقيقة التي أدت إلى وقوع هذا الاصطدام العنيف.

وأشارت التقارير إلى أن الحادث تسبب في أضرار مادية كبيرة، إلى جانب حالة من الفوضى والهلع بين ركاب الترام والمارة، خاصة بعد تعطل حركة المرور في المنطقة لفترة طويلة نتيجة الاستنفار الأمني والمروري الذي أعقب الواقعة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن شاحنة من الحجم الكبير كانت تسير بسرعة زائدة قبل أن تفقد السيطرة وتصطدم بقوة بترام محطة "ابن تاشفين"، ما تسبب في الخسائر البشرية والمادية التي أثارت الخوف والارتباك في صفوف الركاب والمتواجدين بالقرب من موقع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.