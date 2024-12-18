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محافظة الشرقية تتسلم دفعة جديدة من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلم دفعة جديدة من
تسلم دفعة جديدة من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى

واصلت الدولة جهودها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ شهدت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، استلام دفعة جديدة من اللحوم المخصصة للتوزيع، وذلك وفق توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.  

تسلم دفعة جديدة من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

حضر الاستلام  المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية؛ ومحمد كوجك، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية؛ والدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، وتضمنت الدفعة كمية تقدر بطنين من اللحوم، خصصت لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.  

أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة وشفافة

أكد المهندس حازم الأشموني حرص المحافظة على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تنفيذ مثل هذه المبادرات المهمة، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة وشفافة.  

أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد أن توزيع اللحوم يتم عن طريق مديرية التضامن وبإشراف من المحافظة ومديرية الأوقاف وفق آليات منظمة تتسم بالدقة والنزاهة؛ ما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة.  

جددت المحافظة تأكيد استمرار التعاون مع جميع المؤسسات لتحقيق التكافل المجتمعي، مع تنفيذ المزيد من المساهمات الهادفة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المناسبات؛ ما يسهم في تحسين جودة الحياة.

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