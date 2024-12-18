محافظة الشرقية تتسلم دفعة جديدة من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

واصلت الدولة جهودها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ شهدت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، استلام دفعة جديدة من اللحوم المخصصة للتوزيع، وذلك وفق توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

تسلم دفعة جديدة من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

حضر الاستلام المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية؛ ومحمد كوجك، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية؛ والدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، وتضمنت الدفعة كمية تقدر بطنين من اللحوم، خصصت لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة وشفافة

أكد المهندس حازم الأشموني حرص المحافظة على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تنفيذ مثل هذه المبادرات المهمة، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة وشفافة.

أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد أن توزيع اللحوم يتم عن طريق مديرية التضامن وبإشراف من المحافظة ومديرية الأوقاف وفق آليات منظمة تتسم بالدقة والنزاهة؛ ما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة.

جددت المحافظة تأكيد استمرار التعاون مع جميع المؤسسات لتحقيق التكافل المجتمعي، مع تنفيذ المزيد من المساهمات الهادفة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المناسبات؛ ما يسهم في تحسين جودة الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.