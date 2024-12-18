قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها وقبل ساعات من قرار سعر الفائدة الأمريكية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30160 جنيه

استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2642.08 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:03 بتوقيت جرينتش.

انخفاض العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1%

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2657.90 دولار.

الفضة هبطت 0.6% إلى 30.36 دولار للأونصة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 30.36 دولار للأونصة.

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا.. ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.