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رياضة

تشافي هيرنانديز يقترب من تدريب عملاق الكرة الإيطالية

تشافي هيرنانديز،
تشافي هيرنانديز، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن تشافي هيرنانديز المدرب السابق لنادي برشلونة قد يكون المدرب الجديد لفريق ميلان الإيطالي ليعوض البرتغالي باولو فونسيكا بعد تهاطل الانتقادات عليه في الفترة الأخيرة.

تراجع نتائج ميلان مع فونسيكا

وشهدت نتائج آي سي ميلان تراجعا مفاجئا في الفترة الماضية إذ حقق فوزا وحيدا في آخر 5 مباريات في الدوري الإيطالي ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 23 نقطة بعيدا 14 نقطة كاملة عن المتصدر أتالانتا.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن مفاوضات إدارة ميلان بلغت أشواطا متقدمة مع تشافي ليكون بديلًا للمدرب باولو فونسيكا.

ومنذ أن أقيل من تدريب برشلونة أواخر الموسم الماضي بعد فشل الفريق الكتالوني في تحقيق أي لقب،لم يشرف تشافي هيرنانديز على أي فريق بالرغم من ارتباط إسمه بخلافة إريك تين هاغ في تدريب مانشستر يونايتد.

أرقام فونسيكا مع ميلان

وقاد فونسيكا الميلان في 22 مباراة خلال هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 5، وتعرض للهزيمة في 6 مناسبات  ليثير التكهنات حول حفاظه على منصبه مع عملاق الكرة الإيطالية.

ومقابل تراجع نتائجه في الدوري، قدم الميلان تحت قيادة فونسيكا نتائج لافتة أوروبيا ليحتل المركز 12 في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات في 6 مباريات.

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ميلان الإيطالي تشافي هيرنانديز ميلان تشافي فونسيكا

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