محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل نقلة داعمة لمنظومة النظافة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بمركز ملوي يمثل إضافة نوعية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية المصنع في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المستثمرين وفتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة في محافظات الصعيد.

محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل في ملوى نقلة حضارية داعمة لمنظومة النظافة

مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي



أوضح محافظ المنيا، أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي مع شركة “سيمكس”، حيث إنه مقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، كما انه مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات.

تحسين إدارة النفايات في المنيا

إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفًا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة النفايات في المنيا من خلال فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والاستفادة من الموارد المتاحة بشكل اقتصادي وفعال، مؤكدًا أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتقنيات إعادة التدوير الحديثة، بما يواكب خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات في المنيا



وأشار المحافظ، إلى أن المصنع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات في المنيا، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، كما أنه يهدف إلى تطوير إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي



كما شدد اللواء " كدواني "على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تشغيل المصنع بكفاءة، مع تكثيف برامج التوعية البيئية بين المواطنين لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في منظومة فصل المخلفات من المنبع، بما يدعم الجهود الرامية للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

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