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حوادث

انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالمنيا دون خسائر بشرية (صور)

انهيار منزل , فيتو
انهيار منزل , فيتو

شهدت عزبة بدوي بمحافظة المنيا انهيار جزئي لمنزل قديم مكون من 3 طوابق، دون خسائر بشرية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالمنيا دون خسائر بشرية

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في عزبة بدوي التابعة إداريا لمركز المنيا دون حدوث أي خسائر بشرية.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية في المنيا وسيارات الإسعاف  إلى موقع البلاغ وتبين انهيار جزئي لمنزل قديم خالي من السكان دون وقوع أي خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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