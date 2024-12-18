محافظ قنا يبحث إقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم،محمد الباهي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، لبحث إقامة ثلاثة معارض لبيع السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مخفضة في مدن قنا، وقوص، ونجع حمادي، ضمن مبادرة "سوق اليوم الواحد".

حضر اللقاء اللواء علي ماهر، العضو المنتدب بالشركة، والنائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، وحسن إبراهيم القط، وكيل وزارة التموين بقنا، وعصام نحمدة، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة.

تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية

تناول الاجتماع مناقشة تفاصيل المعارض المزمع إقامتها، التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، خلال اللقاء عن تقديره لجهود الشركة المصرية لتجارة الجملة في دعم المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، كما شهد اللقاء مناقشة مقترح لتطوير ورفع كفاءة منفذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة الشؤون.

سوق اليوم الواحد بقنا

وأشار "عبد الحليم" إلى أهمية مبادرة "سوق اليوم الواحد" في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تُسهم في تقديم حلول سريعة وفعالة للأزمات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، داعيًا إلى التوسع في تنفيذها خلال الفترات المقبلة لتغطية أكبر عدد من المناطق والمستفيدين، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة في المعارض المزمع إقامتها، مع تكثيف الرقابة لضمان توافر الكميات الكافية من السلع الأساسية ومنع حدوث أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقدم كل سبل الدعم لإنجاح هذه المعارض وتحقيق أهدافها.

وكيل وزارة التموين بقنا

ووجه محافظ قنا، وكيل وزارة التموين بسرعة العمل على إقامة منافذ بيع مماثلة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف ضبط الأسعار، مكافحة الغلاء، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

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