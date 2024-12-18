الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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محافظات

جهود مكثفة للبحث عن جثمان الطفل الغارق في ترعة القضابة بالغربية

استمرار البحث عن
استمرار البحث عن "فهد" لعامين بعد سقوطه في ترعة القضابة

لا يزال أهالي قرية القضابة التابعة لمركز بسيون الكبرى في محافظة الغربية، ينتظرون على ضفاف الترعة التي شهدت غرق الطفل فهد جابر قنديل منذ أمس، حيث استمرت عمليات البحث طوال الساعات الماضية، في محاولة للعثور على جثمان الطفل الذي غرق  في الترعة، ولكن دون جدوى.

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بلاغ سقوط طفل بترعة القضابة

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية القضابة التابعة لمدينة بسيون، بسقوط الطفل فهد جابر قنديل البالغ من العمر عامين، وذلك أثناء لهوه في مياه الترعة المارة من أمام منزله، مما دفع الأهالي للقيام بمحاولات إنقاذ وبحث شاقة.

تكثيف جهود فرق الإنقاذ

وعلى الرغم من تكثيف جهود فرق الإنقاذ النهرى بـ محافظة الغربية وتطوع الأهالي والصيادين إلا أن المياه الجارفة حالت دون العثور عليه.

عدم العثور على الطفل حتى الآن

وعبر أهالي محافظة الغربية عنقلقهم لعدم العثور على الطفل حتى الآن، مؤكدين أنهم لا يزالون يأملون في العثور على جثمانه، وطالبوا المسؤولين بتكثيف جهود البحث باستخدام تقنيات حديثة مثل الغواصين المتخصصين والمعدات المخصصة للمياه العميقة.

وقال أحد سكان القرية: "مضى يوم كامل ونحن ننتظر ونعمل على البحث في كل مكان بالمنطقة

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