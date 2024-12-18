الصناعات النسيجية تنظم ندوة عن تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس خالد خليل عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أهمية تطوير قطاع صناعة المنسوجات والملابس باستخدام التكنولوجيا العالمية وتحقيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتحديث الماكينات

نظمت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، ندوة عن تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في تطوير صناعة المنسوجات والملابس المصرية، وذلك بالتعاون مع جمعية تطوير المنسوجات المصرية وبمشاركة الخبير العالمي د.عبدالفتاح صيام رئيس قسم المنسوجات بجامعة نورث كارولينا.



شارك في الندوة النائب المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، المحاسب خالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة، هاني الحبيبي رئيس جمعية تطوير المنسوجات المصرية، الدكتور خالد خليل عضو غرفة الصناعات النسيجية، وسامي نجيب رئيس قطاع الصناعات النسيجية والجلود بمركز تحديث الصناعة، وعدد من أعضاء الغرفة وأصحاب الشركات ومركز تحديث الصناعة والمركز القومي للبحوث.

وقال إن تطوير قطاع صناعة المنسوجات سوف ينعكس في زيادة إنتاجية المصانع العاملة بقطاع الصناعات النسيجية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا وإحداث طفرة في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.

صادرات مصر من الغزل والمنسوجات تسجل 833 مليون دولار خلال 9 أشهر

وارتفعت صادرات مصر في قطاع الغزل والمنسوجات لتسجل نحو 833 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري في الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2024.

وأكدت بيانات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا 5% خلال عام 2023، لتبلغ 1.124 مليار دولار.

وشهدت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات الى دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) نموًا قدره 3%، بإجمالي نحو 393 مليون، بما يستحوذ على 47% من الإجمالي.

كما شهدت صادرات الغزل والمنسوجات المصرية إلى الدول العربية معدل نمو 9% بواقع 221 مليون دولار بما يستحوذ على 26% من الإجمالي.

وبلغت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات إلى دول الاتحاد الأوروبي، نحو 168 مليون دولار مستحوذًا على نسبة 20% من إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال تلك الفترة.

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