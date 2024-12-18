غرفة الصناعات النسيجية: ضرورة تكاتف الجهات المعنية لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة

أكد النائب محمود الشامي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، ضرورة تكاتف الجهود من جانب الجهات المنوطة بقطاع الصناعات النسيجية لنقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة وتطويرها بما يعمل في النهاية علي زيادة الطاقات الانتاجية بجودة عالية لتلبية الاحتياجات في السوق المحلية وكذلك التصدير.

وتابع الشامي: بالرؤية الجيدة نستطيع أن نمر بأي ظروف، لافتا إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالصناعات النسيجية والغذاء والدواء حاليا خاصة في ظل الأحداث العالمية الحالية التي تستوجب علينا تعزيز الانتاج المحلي في تلك المنتجات.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، عن تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في تطوير صناعة المنسوجات والملابس المصرية، وذلك بالتعاون مع جمعية تطوير المنسوجات المصرية وبمشاركة الخبير العالمي د.عبدالفتاح صيام رئيس قسم المنسوجات بجامعة نورث كارولينا.

وشارك في الندوة النائب المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، المحاسب خالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة، هاني الحبيبي رئيس جمعية تطوير المنسوجات المصرية، الدكتور خالد خليل عضو غرفة الصناعات النسيجية، وسامي نجيب رئيس قطاع الصناعات النسيجية والجلود بمركز تحديث الصناعة، وعدد من أعضاء الغرفة وأصحاب الشركات ومركز تحديث الصناعة والمركز القومي للبحوث.

وقال الشامى إن الغرفة تدعم أي خطوات أو مبادرات تهدف الي تحديث الصناعة وتطويرها، مشيرا إلى وجود اجتماعات مكثفة حاليا في كل من اتحاد الصناعات ولجنة الصناعة بمجلس النواب لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة، مشددا علي أهمية تحقيق قفزات انتاجية وتطوير المعدات والآلات لتتواكب مع التطورات العالمية خلال الفترة الراهنة.

دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج المختلفة

وقال خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، إن دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج المختلفة، بدءًا من التصميم ووصولًا إلى مراقبة الجودة، يمثل ضرورة قصوى نحو زيادة الكفاءة والإنتاجية وخفض التكاليف.

وتابع: الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي ليست قاصرة فقط علي العملية الانتاجية، بل تمتد لتشمل تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار والتي يتم التعرف عليها أيضًا عبر تحليل السلوك الاستهلاكي ومواكبة الموضة وتحديد الاتجاهات السائدة في السوق.

وشدد البحيري علي أهمية قيام المنشآت الصناعية العاملة في مجالات الصناعات النسيجية بمختلف تخصصاتها الاستثمار في هذه التقنيات الحديثة والاعتماد عليها في تطوير العملية الانتاجية، مستفيدة في ذلك في القدرات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن ما يدعم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية محليا وخارجيا.

تنفيذ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعات النسيجية في مصر

رئيس جمعية تطوير المنسوجات المصرية: التكنولوجيا تساعد صاحب العمل على متابعة الإنتاج داخل مصنعه من اي مكان في العالم

وقال هاني الحبيبي رئيس جمعية تطوير المنسوجات المصرية، إن الهدف من الندوة هو تنفيذ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعات النسيجية في مصر وتحديث الماكينات وربطها بالتكنولوجيا العالمية لتحسين الإنتاجية.

واشار إلى أن هذه التكنولوجيا تساعد صاحب العمل على متابعة الإنتاج داخل مصنعه من اي مكان في العالم وكذلك حجم الإنتاج اليومي لكل عامل ومتابعة المبيعات، كما تساعد هذه المنظومة العملاء على معرفة تاريخ منتج الملابس مثلًا منذ زراعة القطن وحتى اكتمال عملية تصنيعه.

وأضاف أنه شارك في الندوة التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع الجمعية أكثر من 30 شركة ومصنع إلى جانب المراكز البحثية للمساهمة في التوعية بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاج.

أهمية العمل علي استفادة الصناعات النسيجية من ادوات الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور عبد الفتاح صيام الخبير العالمي، ورئيس قسم المنسوجات في جامعة نورث كارولينا، اهمية العمل علي استفادة الصناعات النسيجية من ادوات الذكاء الاصطناعي، من اجل تسريع الانتاج وزيادته

وتابع صيام ان ذلك يتم من خلال تحليل البيانات الضخمة خاصة ان الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بأمور محددة وتحديد نقاط الضعف في سلسلة الإنتاج، وغيرها من الأمور، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة.

تحديث الصناعة: زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية

وقال سامي نجيب رئيس قطاع الصناعات النسيجية والجلود بمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقدم خدماته منذ أكثر من 20 عاما لخدمة الصناعة المصرية، وعمل المركز خلال السنوات الماضية على تحديث الصناعة وتقديم استشارات للمصانع لتطوير الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن المركز يهتم خلال الفترة الأخيرة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي لمواكبة التطورات العالمية، مشيرا إلى أن المركز يعمل على مساعدة الشركات في الحصول شهادات المطابقة المطلوبة في الأسواق العالمية لتأهيل الشركات لزيادة صادراتها.

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