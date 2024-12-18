أمن قنا يواصل جهوده لكشف غموض واقعة العثورعلى هياكل بشرية

تواصل الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، جهودها للكشف عن واقعة العثور علي بقايا هياكل بشرية بمنطقة القبور بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا تلقت إخطارا مفاده العثور علي بقايا هياكل بشرية، لجثتين دون وجود أي قبور منبوشة وملقاة داخل دوار إحدى العائلات بمدينة الوقف، وتم التحفظ على الهياكل البشرية وفتح تحقيقات عاجل لكشف ملابسات الواقعة، وجري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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